×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Terremoto
Terremoto

Sismo de magnitud 6.5 en las Antillas

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el temblor inicial, al que siguieron varias réplicas de magnitud 6 y 5.4.

    Expandir imagen
    Sismo de magnitud 6.5 en las Antillas
    Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió la costa del territorio francés de Guadalupe, en el Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    Un sismo de magnitud 6.5 sacudió la costa del territorio francés de Guadalupe, en el Caribe, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se registraran daños ni heridos en lo inmediato.

    El USGS indicó que el epicentro del terremoto se situó a unos 160 kilómetros al este de la isla caribeña, a una profundidad de nueve kilómetros, y se produjo alrededor de las 08H30 (12H30 GMT).

    Alerta de tsunami

    Las autoridades emitieron una alerta de tsunami tras el temblor inicial, al que siguieron varias réplicas de magnitud 6 y 5.4.

    Según periodistas de AFP, las diferentes sacudidas se sintieron en Guadalupe y Martinica. Varias otras islas del Caribe también sintieron el temblor.

    El Caribe es una región de frecuente actividad sísmica.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.