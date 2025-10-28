El subdirector del COE pide no bajar la guardia: lluvias por Melissa continuarán toda la semana

El subdirector del COE, Edwin Olivares (centro), encabezó este martes una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre los efectos del huracán Melissa sobre República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, informó este martes que las lluvias continuarán afectando el territorio nacional durante el resto de la semana laboral, producto del amplio campo nuboso asociado al huracán Melissa, pese a que el fenómeno se encuentra en Jamaica.

"Como hemos visto en los días pasados, igualmente hoy (martes), no son precipitaciones consistentes. Es decir, siempre hay un espacio en que sale el sol, vuelve y se nubla, y ya para lo que restará de la semana continuará el ambiente favorable para las lluvias, producto de que ese amplio campo nuboso continúa favoreciendo las precipitaciones", dijo.

Al hablar en la rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el especialista indicó que, aunque las lluvias serán más intermitentes a medida que el fenómeno se aleje, seguirán condiciones inestables.

Se prevé que entre el jueves y viernes las precipitaciones se trasladen y sean más frecuentes hacia el noroeste, como en las provincias de Dajabón, Valverde, en sectores también de Santiago, áreas de Montecristi y Puerto Plata, donde podrían presentarse lluvias de moderadas a fuertes, de acuerdo al predictor.

Este martes y el miércoles, el Indomet informó que las lluvias continuarán por el amplio campo nuboso del fenómeno tropical.

Rivera exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos del Indomet y a las orientaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Llamado del COE

Edwin olivares, subdirector del COE, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y a mantenerse atentos a los informes sobre el sistema tropical.

"No es solamente una responsabilidad de las instituciones, es una responsabilidad ciudadana. Mientras tengamos los niveles de alerta que están establecidos, no importa el color, si su provincia está bajo alerta, manténgase con la precaución que el mismo color le exige", agregó.

Se mantienen las alertas

Un total de 24 provincias se mantienen bajo alerta en la República Dominicana debido a las lluvias que ya han ocurrido y a las que se esperan por los efectos indirecto del huracán Melissa, el cual se encuentra próximo a Jamaica, pero su amplio campo nuboso empujará lluvias hacia el territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-94909-am-4589ffe5.jpeg Provincias en alerta. (COE)

Del total de provincias en alerta, cuatro se mantienen en rojo, 11 en amarillo y 9 en verde.

Alerta roja: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

Alerta amarilla: Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Juan y Montecristi.

Alerta verde: Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo y Santiago Rodríguez.