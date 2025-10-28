Casi toda RD sigue en alerta por lluvias: huracán Melissa incidirá de forma indirecta

Clima en RD: Las lluvias de Melissa mantienen en alerta a 24 provincias de República Dominicana. ( COE )

Un total de 24 provincias se mantienen bajo alerta en la República Dominicana debido a las lluvias que ya han ocurrido y a las que se esperan por los efectos indirectos del huracán Melissa, el cual se encuentra próximo a Jamaica. Su amplio campo nuboso empuja lluvias hacia el territorio nacional.

Del total de provincias en alerta, cuatro se mantienen en rojo, 11 en amarillo y nueve en verde.



Alerta roja: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

Alerta amarilla: Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Juan y Montecristi.

Alerta verde: Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo y Santiago Rodríguez.

Las lluvias

Este martes se mantendrán las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades del suroeste, la cordillera Central y el sureste del país. También se prevén oleajes y vientos peligrosos en las costas, debido a los efectos indirectos del huracán Melissa.

continúa incidiendo de forma indirecta sobre el territorio nacional. La entidad destacó que el fenómeno no cruzará por territorio dominicano, ya que su trayectoria proyectada indica que se desplazará primero sobre Jamaica

Cuba, rumbo hacia el norte. Huracán Melissa El poderoso huracán Melissa

180 km al oeste/suroeste de Kingston (Jamaica)

465 km al suroeste de Guantánamo (Cuba)

nornoreste a una velocidad de 7 km/h, con vientos máximos sostenidos de 280 km/h y ráfagas superiores. Recomendaciones Las autoridades dominicanas recomendaron a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. Condiciones marítimas Para la costa caribeña, específicamente desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní), el Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido al oleaje y los vientos peligrosos. En la costa atlántica, desde Montecristi hasta Puerto Plata, se sugiere navegar cerca del perímetro costero, mientras que los demás sectores de ambas costas se mantienen en condiciones normales.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), ely luego sobre, de, se localiza a unosy a unos. Se desplaza hacia el