Inundaciones por el huracán Melissa causan al menos 10 muertos en Haití

Fotografía que muestra un barrio con nubosidad ante la llegada del huracán Melissa cuando aún era tormenta, en Puerto Príncipe (Haití). ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS )

Al menos diez personas murieron en Haití por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, que lleva varios días azotando la región del Caribe, informaron el miércoles a la AFP autoridades locales.

El río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad sureña de Petit-Goave, según el alcalde de la población y el director general de un hospital local, que precisaron que se habían encontrado una decena de cuerpos y que se busca a un número indeterminado de desaparecidos.

El impacto de Melissa

El huracán Melissa se convirtió en uno de los fenómenos más poderosos del siglo al golpear Jamaica el martes con vientos sostenidos de 300 km/h, alcanzando la categoría 5 y siendo el huracán más fuerte que ha tocado tierra en la isla en 90 años, según datos de la NOAA.

Tras devastar gran parte del territorio jamaiquino, Melissa llegó a Cuba el miércoles ya degradado a categoría 3, dejando a su paso intensas lluvias, daños materiales y alertas de evacuación masiva. Su intensidad lo ubica entre los huracanes históricos del Atlántico, comparado con el del Día del Trabajo de 1935.

En términos globales, Melissa solo fue superado por tormentas legendarias como Goni (2020), Patricia (2015) y el tifón Nancy (1961), aunque la mayoría alcanzó sus picos de intensidad lejos de tierra firme.

Este huracán destaca no solo por su fuerza destructiva, sino también como reflejo de un patrón climático cada vez más extremo, vinculado al calentamiento global. Científicos advierten que el aumento de la temperatura de los océanos está intensificando la frecuencia y potencia de estos eventos.

Melissa, la quinta tormenta de categoría 5 del año, simboliza una era en la que los límites naturales del clima parecen estirarse más que nunca.