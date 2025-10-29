Este miércoles, el río Blanco, en el municipio Jimaní, provincia Independencia, ha registrado un aumento en su caudal debido a las lluvias que se registran producto de los efectos indirectos del huracán Melissa, lo que ha provocado daños en cultivos y el traslado de familias.

Actualmente esta provincia se mantiene en alerta roja junto a Barahona, Pedernales y Bahoruco, de acuerdo con las medidas dispuestas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El comunitario Franklin Nova, reportó a Diario Libre, que por motivos de seguridad, las autoridades han estado desalojando a las familias que viven a orillas del río Blanco, específicamente en el sector La Cuarenta, y trasladándolas a los albergues de la localidad.

Explicó que la zona de Arroyo Blanco es una de las más afectadas por los daños a los cultivos, donde los agricultores han registrado pérdidas considerables.

"El río lleva un buen poco de agua, pero estamos en alerta, en dado caso de que siga bajando más agua", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-29-at-124313-pm-a7ddacee.jpeg Autoridades locales y equipos de emergencia se reunieron en el municipio de Jimaní, provincia Independencia, para tomar medidas preventivas debido al aumento del caudal del río Blanco. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades monitorean la zona

Nova explicó que la situación en la provincia Independencia está siendo monitoreada por las autoridades locales y equipos de emergencia. "Estamos reunidos en la gobernación, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Bomberos, todos los organismos castrenses... el Ejército, Cesfront y la Policía Nacional", detalló.

Otras medidas que han implementado las autoridades es trasladarse a las comunidades próximo al caudal, haciendo un llamado a las familias para que tomen todas las precauciones necesarias con el río Blanco, debido a que las lluvias en Haití que han provocado inundaciones en varias comunidades del vecino país.

"Si observas un comportamiento anormal, favor salir de su vivienda y dirigirse a un lugar seguro. Estamos observando el comportamiento y deben estar atentos", indica un mensaje del Comité de prevención, mitigación y respuesta de la provincia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/whatsapp-image-2025-10-29-at-15309-pm-5c59af36.jpeg Autoridades locales y equipos de emergencia se reunieron en el municipio de Jimaní, provincia Independencia, para tomar medidas preventivas debido al aumento del caudal del río Blanco. (FUENTE EXTERNA)

La tragedia del río Blanco El 24 de mayo de 2004, una crecida inesperada del río Blanco en horas de la madrugada arrasó con la comunidad conocida como La 40 en Jimaní. La riada, que también afectó a Haití, dejó unos 400 muertos.