El COE emite alerta roja para San José de Ocoa y advierte sobre riesgo de deslizamientos

Clima en RD: Deslizamiento de tierra ocurrido en San José de Ocoa por las lluvias de Melissa el pasado viernes 24 de octubre. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este jueves a la provincia San José de Ocoa en alerta roja ante las lluvias que se registran en el sur del país por la influencia de una vaguada inducida por el huracán Melissa, a pesar de que este se alejó del territorio nacional.

Al respecto, el subdirector del COE, Edwin Olivares, realizó un llamado especial a los residentes de San José de Ocoa, luego de que la institución elevara a alerta roja el nivel preventivo para esta provincia, debido a la alta acumulación de lluvias registrada en las últimas horas.

En rueda de prensa al mediodía de este jueves, Olivares explicó que la decisión responde a la gran cantidad de milímetros de agua que se ha acumulado en esa zona montañosa, lo que ha provocado que los suelos estén completamente saturados, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra.

"Queremos hacer un llamado especial para que se mantengan atentos en esa área de montaña de San José de Ocoa, el tema del deslizamiento de tierra. Volvemos a reiterar lo que hemos estado reiterando todos estos días, no bajar la guardia, no importa en qué nivel de alerta esté su provincia", dijo.

El subdirector del COE insistió en que la población debe continuar dando seguimientos a los boletines oficiales, por las lluvias que han ocurrido y que los suelos están saturados.

Lluvias siguen, especialmente al sur

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este jueves se esperan lluvias, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento, especialmente en la costa caribeña y el sureste del país.

Wagner Rivera, predictor del Indomet, indicó en la rueda de prensa que los remanentes de Melissa han estado generando desde horas de la noche de ayer, miércoles, algunos aguaceros en la zona sur del país, incluyendo a San José de Ocoa.

"En la actualidad pues se observan esos campos nubosos ingresando a sectores de Pedernales, Barahona, también en áreas de Azua, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, entre otras y el patrón que va a continuar el día de hoy será similar, asociado especialmente a esa vaguada", indicó.

Las alertas

Un total de 24 provincias se mantienen bajo alerta, aunque solo San José de Ocoa se encuentra en alerta roja.

En alerta amarilla están: Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Cristóbal, Independencia, Peravia, Monte Plata, San Juan, Montecristi, Barahona y Bahoruco.

En verde están: San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Duarte, Samaná, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez y La Altagracia.