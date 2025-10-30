Vaguada inducida por huracán Melissa mantiene lluvias y riesgo de inundaciones en RD

Un niño juega en el balcón de su casa, parcialmente inundada en Los Contreras, Villa Riva, durante lluvias generadas por Melissa. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/CÉSAR JIMÉNEZ )

Este jueves, el país continuará afectado por condiciones climáticas inestables debido a la influencia de la vaguada inducida por el huracán Melissa, a pesar de que este se aleja del territorio nacional.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante las horas matutinas se esperan chubascos dispersos, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, especialmente en la costa caribeña y el sureste del país, incluyendo el Gran Santo Domingo. Estos fenómenos meteorológicos son resultado del transporte de campos nubosos asociados a la vaguada.

Para la tarde, se anticipa que las precipitaciones serán más significativas hacia sectores de las provincias Pedernales, Barahona, Independencia, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Montecristi, Santiago, La Vega, Puerto Plata y provincias cercanas, donde se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones urbanas y rurales en algunas de las provincias antes mencionadas debido a la saturación de los suelos.

Las autoridades recomiendan precaución a la población, especialmente en las áreas mencionadas, por el riesgo de inundaciones urbanas y otros efectos derivados de la saturación del suelo.

Se exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Indomet para conocer las actualizaciones del pronóstico.

Distrito Nacional

En el Distrito Nacional se prevén nublados ocasionales con chubascos, tronadas y ráfagas de viento. Tarde de nubes dispersas y sol.

En el caso de las temperaturas se espera que la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.

Melissa

El huracán Melissa posee vientos máximos sostenidos de 165 km/h recientemente, fue ubicado cerca de la latitud 25.8 norte y longitud 73.4 oeste, a unos 345 km al noreste del centro de las Bahamas. Aumentó la velocidad de desplazamiento a unos 33 km/h y continúa moviéndose hacia el noreste.

De acuerdo a los modelos de proyección numérica de trayectoria, se espera que Melissa siga su movimiento hacia el noreste en los próximos días y siga aumentando su velocidad de traslación.

En cuanto al radio de vientos, los de intensidad de huracán se extienden a unos 65 km fuera de su centro y los de tormenta tropical a unos 295 km.