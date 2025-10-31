Advierten este fin de semana se incrementarán las lluvias en RD por vaguada y onda tropical

El clima en RD estará dominado por lluvias, que aumentarán luego de una semana bajo los efectos del huracán Melissa. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Varias condiciones atmosféricas coincidirán durante este fin de semana provocando el incremento de las lluvias en el territorio nacional, que pudieran ser de moderadas a fuertes, en ocasiones, esto luego de una semana de intensas lluvias que provocó el huracán Melissa, el cual ya no incide sobre el país.

Jesús Beltré, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que un frente un frente frío que se mantiene sobre Cuba empuja una vaguada prefrontal hacia la República Dominicana, la cual fue la responsable de las fuertes lluvias generadas ayer, jueves, en el Cibao, principalmente en la provincia Santiago.

De acuerdo con el experto, para mañana, sábado, a esta vaguada prefrontal se le sumará una onda tropical, que actualmente se localiza al este de Puerto Rico y que, según las proyecciones, estará incidiendo sobre el territorio dominicano entre el sábado y el domingo, lo que incrementará la humedad y las lluvias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/carlatest-1260cfb4.gif Esta imagen muestra el frente frío sobre Cuba representado con líneas intermitentes de color azul, la vaguada sobre República Dominicana con una línea intermitente naranja y la onda tropical al este de Puerto Rico con una línea naranja. (NOAA)

Beltré indicó que las lluvias que se esperan para el sábado y domingo serán más significativas que las de este viernes.

¿Dónde lloverá?

Este viernes en la tarde hasta primeras horas de la noche se prevén aguaceros fuertes en puntos aislados en las provincias El Seibo, Hato Mayor, La Vega, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, entre otras áreas.

El sábado, se prevé que la vaguada y la onda tropical continúen afectando las condiciones del tiempo, por lo que se esperan lluvias de manera dispersa durante las horas matutinas hacia provincias en la porción oriental y noreste del país.

"En la tarde, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se incremente la nubosidad y se generen aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en poblados pertenecientes a las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco", indica el informe.

Las lluvias serían principalmente en las provincias ubicadas en el litoral costero caribeño, según el predictor.

Al iniciar la noche, las lluvias disminuirán de manera gradual, pero sin desaparecer por completo, y se espera que continúen ocurriendo aguaceros y tronadas, sobre todo en poblados próximos a las costas norte y sur del país.

Domingo

Según el informe, para el domingo, la vaguada y la onda tropical mantendrán las condiciones favorables para que, desde las primeras horas del día ocurran aguaceros y tronadas aisladas en poblados ubicados en poblados de la costa sur del país.

Después del mediodía estas precipitaciones continuarán extendiéndose e intensificándose sobre otras provincias, esperándose fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Al iniciar la noche se prevén una disminución notable de las precipitaciones en toda la nación, lo que dará paso a un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias en la mayoría de las provincias que componen nuestro territorio.