La mitad de RD está bajo alerta por las fuertes lluvias que se prevén para este fin de semana

Del total de 16 provincias en alerta, una se mantiene en rojo que es San José de Ocoa. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este viernes a la mitad de las provincias del país (16) bajo alerta meteorológica por las fuertes lluvias que se han registrado y las que se prevén para este sábado y domingo, debido a la incidencia de una vaguada prefrontal y una onda tropical.

Según el informe de este viernes, de las 16 provincias en alerta, una se mantiene en rojo que es San José de Ocoa, donde las autoridades han hecho un llamado ante la posibilidad de deslizamientos de tierra.

En tanto que dos provincias se encuentran en alerta amarilla y 13 en verde.

En alerta amarilla están Monte Plata y Peravia.

En alerta verde están: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Santo Domingo, San Juan, Pedernales y Distrito Nacional.

Te puede interesar Advierten este fin de semana se incrementarán las lluvias en RD por vaguada y onda tropical

Recomendaciones

En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Una onda tropical y vaguada

Varias condiciones atmosféricas coincidirán durante este fin de semana provocando el incremento de las lluvias en el territorio nacional, que pudieran ser de moderadas a fuertes, en ocasiones, esto luego de una semana de intensas lluvias que provocó el huracán Melissa, el cual ya no incide sobre el país.

Jesús Beltré, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que un frente un frente frío que se mantiene sobre Cuba empuja una vaguada prefrontal hacia la República Dominicana, la cual fue la responsable de las fuertes lluvias generadas ayer, jueves, en el Cibao, principalmente en la provincia Santiago.

De acuerdo con el experto, para mañana, sábado, a esta vaguada prefrontal se le sumará una onda tropical, que actualmente se localiza al este de Puerto Rico y que, según las proyecciones, estará incidiendo sobre el territorio dominicano entre el sábado y el domingo, lo que incrementará la humedad y las lluvias.

Beltré indicó que las lluvias que se esperan para el sábado y domingo serán más significativas que las de este viernes.

¿Dónde lloverá?

Para el sábado se prevé que la vaguada y la onda tropical continúen afectando las condiciones del tiempo, por lo que se esperan lluvias de manera dispersa durante las horas matutinas hacia provincias en la porción oriental y noreste del país.

"En la tarde, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se incremente la nubosidad y se generen aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en poblados pertenecientes a las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco", indica el informe.