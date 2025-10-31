El COE amplía las alertas ante las lluvias que se esperan por vaguada y onda tropical
Exhorta a la población a estar atenta a crecidas de ríos y a inundaciones repentinas en zonas urbanas
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este viernes las provincias en alerta por efectos de las lluvias de los últimos días y las que se esperan este fin de semana por la interacción de una onda tropical y una vaguada.
En su último boletín, colocó en alerta a 23 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas.
Se mantiene la alerta roja para San José de Ocoa y la amarilla para Peravia y Monte Plata.
Además del Distrito Nacional en alerta verde están: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, La Altagracia Santiago Rodríguez, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, La Romana, Dajabón, Valverde, Santo Domingo, San Juan, Pedernales, San Pedro de Macorís y Montecristi.
El COE exhorta a la población a mantener control sobre niños, evitar el uso de ríos y balnearios, y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante posibles inundaciones repentinas.
Alerta a comunidades abajo de la presas Valdesia-Barías
El COE emitió una alerta para las comunidades aguas abajo del complejo de presas Valdesia-Barías debido que se estará realizando una operación para regular el caudal ante los pronósticos de lluvias.
La advertencia está vigente para las localidades: Presa Jigüey, Los Mineros, Los Naranjos y El Rosalito. Presa Aguacate Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispa. Presa Valdesia, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao.
En el contraembalse Las Barías deben tener precaución las comunidades Semana Santa, Yaguate, Las Barías, Pizarrete y Humachón.
"Las comunidades anteriormente señaladas, deben tomar las medidas preventivas de lugar para proteger su vida y estar atentas a las informaciones y orientaciones que emitan los organismos de protección civil", dijo el COE.