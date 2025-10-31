El COE amplía las alertas ante las lluvias que se esperan por vaguada y onda tropical

Una vivienda afectada por las lluvias en San José de Ocoa, única provincia en alerta roja. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este viernes las provincias en alerta por efectos de las lluvias de los últimos días y las que se esperan este fin de semana por la interacción de una onda tropical y una vaguada.

En su último boletín, colocó en alerta a 23 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas.

Se mantiene la alerta roja para San José de Ocoa y la amarilla para Peravia y Monte Plata.

Además del Distrito Nacional en alerta verde están: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, La Altagracia Santiago Rodríguez, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, La Romana, Dajabón, Valverde, Santo Domingo, San Juan, Pedernales, San Pedro de Macorís y Montecristi.

El COE exhorta a la población a mantener control sobre niños, evitar el uso de ríos y balnearios, y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante posibles inundaciones repentinas.

Alerta a comunidades abajo de la presas Valdesia-Barías

El COE emitió una alerta para las comunidades aguas abajo del complejo de presas Valdesia-Barías debido que se estará realizando una operación para regular el caudal ante los pronósticos de lluvias.

La advertencia está vigente para las localidades: Presa Jigüey, Los Mineros, Los Naranjos y El Rosalito. Presa Aguacate Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispa. Presa Valdesia, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao.

En el contraembalse Las Barías deben tener precaución las comunidades Semana Santa, Yaguate, Las Barías, Pizarrete y Humachón.

"Las comunidades anteriormente señaladas, deben tomar las medidas preventivas de lugar para proteger su vida y estar atentas a las informaciones y orientaciones que emitan los organismos de protección civil", dijo el COE.