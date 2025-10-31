×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lluvias
Lluvias

El COE amplía las alertas ante las lluvias que se esperan por vaguada y onda tropical

Exhorta a la población a estar atenta a crecidas de ríos y a inundaciones repentinas en zonas urbanas

    Expandir imagen
    El COE amplía las alertas ante las lluvias que se esperan por vaguada y onda tropical
    Una vivienda afectada por las lluvias en San José de Ocoa, única provincia en alerta roja. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó la noche de este viernes las provincias en alerta por efectos de las lluvias de los últimos días y las que se esperan este fin de semana por la interacción de una onda tropical y una vaguada

    En su último boletín, colocó en alerta a 23 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas.

    Se mantiene la alerta roja para San José de Ocoa y la amarilla para Peravia y Monte Plata. 

    Además del Distrito Nacional en alerta verde están: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, La Altagracia Santiago Rodríguez, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, La Romana, Dajabón, Valverde, Santo Domingo, San Juan, Pedernales, San Pedro de Macorís y Montecristi.

    Expandir imagen
    Infografía

    El COE exhorta a la población a mantener control sobre niños, evitar el uso de ríos y balnearios, y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante posibles inundaciones repentinas.

    RELACIONADAS

    Alerta a comunidades abajo de la presas Valdesia-Barías

    El COE emitió una alerta para las comunidades aguas abajo del complejo de presas Valdesia-Barías debido que se estará realizando una operación para regular el caudal ante los pronósticos de lluvias.

    La advertencia está vigente para las localidades: Presa Jigüey, Los Mineros, Los Naranjos y El Rosalito. Presa Aguacate Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispa. Presa Valdesia, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha, Las Cuevas, Juan Decena y Nizao.

    En el contraembalse Las Barías deben tener precaución las comunidades Semana Santa, Yaguate, Las Barías, Pizarrete y Humachón.

    "Las comunidades anteriormente señaladas, deben tomar las medidas preventivas de lugar para proteger su vida y estar atentas a las informaciones y orientaciones que emitan los organismos de protección civil", dijo el COE.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.