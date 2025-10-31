COE aumenta a 18 las provincias en alerta por vaguada y onda tropical

Motoconchista se protege con una sombrilla mientras transporta a una pasajera en medio de la lluvia en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes al Distrito Nacional y aumentó a 18 las provincias en alerta debido a los efectos combinados de una onda tropical y una vaguada, fenómenos que estarán generando lluvias sobre gran parte del país este fin de semana.

De acuerdo con el organismo de socorro, una provincia fue declarada en alerta roja, dos en amarilla y 15 en verde, además del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/31/whatsapp-image-2025-10-31-at-192255-9afdf515.jpeg El mapa de alerta del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). (FUENTE EXTERNA)

En alerta roja continúa San José de Ocoa, y en amarilla se encuentran Monte Plata y Peravia , mientras que San José de Ocoa es la única provincia en alerta roja.

En tanto, a las provincias en alerta verde se sumaron esta noche San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Desde temprano estaban Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, San Juan, Pedernales y Santo Domingo.

Exhortación a la población

El COE exhortó a la población a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Asimismo, recomendó no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

A los conductores, el organismo les pidió extremar la precaución debido a la reducción de la visibilidad ocasionada por las lluvias.





Presas

Además, el COE informó que en el Complejo Valdesia–Las Barías se realizarán operaciones de regulación de crecidas, ante el pronóstico de lluvias en la Central de Valdesia, con el fin de turbinar el excedente de agua proveniente del río Mahomita.

Por tal motivo, se exhorta a las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa entre ellas Jigüey, Los Mineros, Los Naranjos, El Rosalito, Los Manantiales, Valentín, El Buey, Botadero, Las Avispas, Mucha Agua, Mana de Yaguate, La Mancha.

También en Las Cuevas, Juan Decena, Nizao, Semana Santa, Yaguate, Las Barías, Pizarrete y Humachón a tomar las medidas preventivas necesarias para proteger sus vidas y bienes, y permanecer atentas a las informaciones que emitan el COE y los organismos de protección civil.

Una onda tropical y vaguada

Varias condiciones atmosféricas coincidirán durante este fin de semana provocando el incremento de las lluvias en el territorio nacional, que pudieran ser de moderadas a fuertes, en ocasiones, esto luego de una semana de intensas lluvias que provocó el huracán Melissa, el cual ya no incide sobre el país.

Jesús Beltré, predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que un frente frío que se mantiene sobre Cuba empuja una vaguada prefrontal hacia la República Dominicana, la cual fue la responsable de las fuertes lluvias generadas ayer, jueves, en el Cibao, principalmente en la provincia Santiago.

De acuerdo con el experto, para este sábado, a esta vaguada prefrontal se le sumará una onda tropical, que actualmente se localiza al este de Puerto Rico y que, según las proyecciones, estará incidiendo sobre el territorio dominicano entre el sábado y el domingo, lo que incrementará la humedad y las lluvias.

Beltré indicó que las lluvias que se esperan para el sábado y domingo serán más significativas que las de este viernes.