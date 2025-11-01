Las lluvias se intensificarán a partir del mediodía en varias provincias por vaguada y onda tropical

El clima en RD se mantendrá inestable debido a la incidencia de una vaguada y onda tropical. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que una vaguada y una onda tropical incidirán en las condiciones del tiempo durante el fin de semana, generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias del territorio nacional.

Según el informe, durante las horas matutinas de hoy se presentarán chubascos dispersos hacia el litoral atlántico del noreste y sureste, siendo más aislados en la costa sur.

Sin embargo, al mediodía, las precipitaciones se intensificarán hacia la zona norte de Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Cristóbal, Duarte, el norte de Azua, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Monte Cristi, Independencia y Elías Piña, entre otras provincias.

Estas lluvias estarán asociadas a la interacción de la vaguada con la aproximación de la onda tropical, que incrementará la humedad e inestabilidad atmosférica. En horas de la noche, los aguaceros serán más frecuentes hacia provincias del litoral caribeño, el sureste y el noreste.

Persistirán las lluvias

Para el domingo, Indomet prevé que persista un ambiente húmedo debido al paso de la onda tropical. Desde la madrugada, se esperan aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona, Pedernales, Monte Plata, El Seibo y Hato Mayor.

En la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia La Vega, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña y San Juan, disminuyendo durante las primeras horas de la noche.

Debido a la cantidad de lluvias previstas, el organismo meteorológico modificó los niveles de aviso y alerta ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, especialmente en comunidades ubicadas en zonas vulnerables.

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia para evitar incidentes.

Provincias bajo alerta

Debido a la inestabilidad de las condiciones atmosféricas producto de la vaguada y la onda tropical, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta para 23 provincias.

Alerta roja: San José de Ocoa Alerta amarilla: Monte Plata y Peravia Alerta verde: Monseñor Nouel, Duarte, Santo Domingo, Independencia, Bahoruco, Distrito Nacional, Puerto Plata, Santiago, San Juan, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Azua, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

Recomendaciones

Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

