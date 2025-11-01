El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este sábado los niveles de alerta en todo el país, debido a las fuertes lluvias que se esperan desde la noche de hoy y durante el domingo, con acumulados de hasta 100 milímetros, por la incidencia de una activa onda tropical y una vaguada.

El director del organismo, Juan Manuel Méndez, informó que San José de Ocoa se mantiene en alerta roja, mientras que las provincias Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo fueron elevadas a alerta amarilla.

En tanto, en alerta verde permanecen Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Juan e Independencia.

"Se esperan precipitaciones fuertes y es por esto que nosotros, como Centro de Operaciones de Emergencias, activamos el organismo a su máxima expresión, en virtud de la saturación de los suelos", explicó Méndez durante una rueda de prensa conjunta con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El funcionario advirtió que las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra, especialmente en el Gran Santo Domingo y zonas propensas a desbordamientos.

"Para nadie es un secreto lo que ocurre en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con las inundaciones urbanas. Aunque será de noche y de madrugada, hay que tomar todas las previsiones. La población no puede descuidarse, ni esta noche ni mañana domingo, cuando amanecerá lloviendo", subrayó Méndez.

¿Qué medidas se han tomado?

El director del COE informó además que se han activado los planes de contingencia y asistencia del Gobierno, en coordinación con instituciones como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos, con el objetivo de garantizar ayuda oportuna a las comunidades afectadas.

"Estamos reposicionando equipos, cocinas móviles y alimentos para asistir a la población en caso de ser necesario", indicó.

Méndez exhortó a los ciudadanos a seguir los boletines oficiales del COE e Indomet, así como las recomendaciones emitidas por los organismos que forman parte del sistema de emergencias.

¿Cómo se espera que se intensifiquen las lluvias?

La directora del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que la onda tropical comenzará a incidir directamente sobre el país desde la madrugada del domingo, generando acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 100 milímetros en zonas del litoral caribeño, el noreste y el centro del país.

"Aunque no presenta características de ciclón tropical, esta onda dejará lluvias significativas. Los suelos están saturados tras un mes de octubre muy lluvioso, y eso aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos", advirtió Ceballos.

Ante el desarrollo del fenómeno atmosférico, las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos y arroyos de alto caudal, mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.