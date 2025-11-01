Fuertes lluvias dejan 20 acueductos fuera de servicio y provocan inundaciones en Montecristi

Fotografía de archivo de las autoridades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que las intensas lluvias registradas en gran parte del territorio nacional, provocadas por la incidencia de una activa onda tropical y una vaguada, han ocasionado afectaciones en el servicio de agua potable y severas inundaciones urbanas en algunas provincias del norte y el sur del país.

De acuerdo con el reporte del COE, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) notificó que 20 acueductos resultaron afectados y se encuentran totalmente fuera de servicio, lo que ha dejado 183,139 usuarios sin suministro de agua potable.

Inundaciones en Montecristi

En la provincia Montecristi, los organismos de socorro –Defensa Civil, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos– reportaron inundaciones en varios sectores del municipio San Fernando debido al desbordamiento de la cañada del Diablo.

Las brigadas de emergencia trabajan en la remoción de escombros, limpieza de calles y evaluación de daños, mientras continúan las lluvias intermitentes en la zona. RELACIONADAS El Gran Santo Domingo en alerta amarilla por lluvias que dejarían hasta 100 milímetros de acumulado Provincias bajo alerta El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que debido a las condiciones del tiempo se amplían los niveles de alerta en todo el país.

Alerta roja : San José de Ocoa.

Alerta amarilla : Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

Alerta verde: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Juan e Independencia. El funcionario recordó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 100 milímetros, especialmente en el litoral caribeño, el noreste y el centro del país, y exhortó a la población a mantenerse en vigilancia ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

Recomendaciones a la población El COE reiteró varias medidas de prevención ante las condiciones del tiempo: Los padres deben supervisar a sus hijos y evitar que se bañen o jueguen en ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua .

Los conductores deben manejar con precaución ante la reducción de visibilidad por las lluvias .

Los residentes en zonas vulnerables o cercanas a ríos y cañadas deben mantenerse atentos y listos para evacuar si las autoridades lo indican.

No cruzar ríos ni utilizar balnearios en las provincias bajo alerta .

Mantener contacto con la Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y el COE a través del 809-472-0909, 9-1-1 o *462 de la OGTIC.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir los boletines oficiales y actuar con prudencia ante las lluvias que continuarán afectando al país durante las próximas horas.

Los sectores más afectados son, Las Flores, El Pozo de Beber, Mono La India, La Refinería, Salomón Jorge (parte atrás), La Aviación y la parte baja del Barrio Francisco Javier, todos ubicados en ela la cañada.