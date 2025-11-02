Barahona enfrenta serias inundaciones tras lluvias intensas del fin de semana
¿Cuáles son las consecuencias de la alerta verde en Barahona?
Las copiosas lluvias que han caído en la provincia Barahona han generado fuertes inundaciones.
Reportes de la titular del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, arrojan que la mañana de este domingo el agua corría con fuerza por el barrio La Playa.
¿Cómo ocurrieron las inundaciones en Barahona?
También se han registrado inundaciones en el barrio Villa Estela, afectando a los residentes, quienes veían pasar por el frente de sus casas el agua corriendo con fuerza, cual río tempestuoso.
Barahona está en alerta verde, junto con otras 13 provincias, mientras que nueve están en amarilla.
Este domingo el país está afectado por la incidencia de una onda tropical en combinación con una vaguada en los niveles altos de la troposfera.