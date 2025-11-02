Barahona enfrenta serias inundaciones tras lluvias intensas del fin de semana

Así luce el mapa meteorológico este domingo 2 de noviembre del 2025. ( NHC )

Las copiosas lluvias que han caído en la provincia Barahona han generado fuertes inundaciones.

Reportes de la titular del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, arrojan que la mañana de este domingo el agua corría con fuerza por el barrio La Playa.

Así está el Barrio La Playa, Barahona, la mañana de este domingo. Reporta el Encargado de la Estación Meteorológica Met. Víctor Pérez. pic.twitter.com/fcwNuk0Vyy — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) November 2, 2025

¿Cómo ocurrieron las inundaciones en Barahona?

También se han registrado inundaciones en el barrio Villa Estela, afectando a los residentes, quienes veían pasar por el frente de sus casas el agua corriendo con fuerza, cual río tempestuoso.

Barahona está en alerta verde, junto con otras 13 provincias, mientras que nueve están en amarilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/diseno-sin-titulo-16-f94cae95.png Mapa de alertas al domingo 2 de noviembre del 2025. (COE)

Este domingo el país está afectado por la incidencia de una onda tropical en combinación con una vaguada en los niveles altos de la troposfera.