¿Cuándo las lluvias darán una tregua? El Indomet responde

Ciudadanos observan las inundaciones en Barahona, el 2 de noviembre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Las lluvias que se han producido en gran parte del país durante el fin de semana comenzarán a disminuir desde la tarde de este domingo, tras el paso de una activa onda tropical y una vaguada.

Así lo informó el meteorólogo Saddan Pelayo Font-Frías Montero, encargado del Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con Font-Frías Montero, los aguaceros registrados hoy fueron provocados por el desplazamiento de la onda tropical que afectó principalmente al Gran Santo Domingo durante la madrugada.

"La misma se movió muy rápidamente. Por eso observamos que en el transcurso de la madrugada, especialmente, fueron donde se registraron las mayores precipitaciones. Eso incluía el Gran Santo Domingo, pero inmediatamente esa onda se desplazó rápidamente sobre la parte sur del país y también algunos campos nubosos asociados a ella que precipitaron hacia el interior, pues se ve una mejoría especialmente hacia la parte oriental del país", explicó.

En ese sentido, indicó que en las provincias del este y sureste se observa una mejoría en las condiciones del tiempo, con una reducción de las lluvias.

"Dígase que toda la parte del este y sureste ya están viendo mejoría en temas de lluvias, hay una reducción para la parte oriental. Esto mismo se va a trasladar a medida que la onda salga de nuestra área de pronóstico", señaló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/02112025-inundaciones-en-sectores-del-gran-santo-domingo---nicole-izquierdo26-ac164e32.jpg Un vehículo transita por una calle inundada en Santo Domingo, el 2 de noviembre del 2025. (DIARIO LIBRE/NICOLE IZQUIERDO)

El sistema se encuentra actualmente cerca de la parte occidental y central de Haití, y a medida que continúe su desplazamiento hacia el oeste, las provincias fronterizas como Barahona, Pedernales, Azua, Bahoruco, Independencia y San Juan también verán una disminución de las lluvias en el transcurso del día.

Se espera un buen clima hasta el martes

El meteorólogo explicó que las condiciones seguirán mejorando durante este lunes, cuando se espera un patrón de pocas lluvias y sin fenómenos importantes que afecten el territorio.

No obstante, el martes volverán las lluvias debido a la aproximación de una vaguada que incidirá nuevamente sobre el país.

De acuerdo con el Indomet , prevalecerá un cielo despejado y con aspecto grisáceo, debido al polvo proveniente del Sahara , en la mayoría de las provincias durante las horas de la mañama del lunes.

Lluvias más aisladas desde el miércoles

Una vez pase la vaguada, las lluvias volverán a disminuir para el miércoles, aunque podrían registrarse algunos aguaceros locales en puntos aislados del país.

"Después de este martes, cuando el sistema frontal se disipe sobre el país, estaría entonces una reducción de las lluvias, especialmente ya digamos más marcada. No es que no vaya a llover, pero las lluvias van a ser de menor intensidad y frecuencia, y van a ser especialmente muy locales a partir del miércoles", precisó.