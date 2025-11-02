Recuperan el cuerpo de un adolescente arrastrado por el río Higüero; modifican alerta para Ocoa

Mapa que muestra las provincias en alerta por las lluvias, el domingo 2 de noviembre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil reportó la recuperación en Los Alcarrizos del cuerpo de un adolescente de 17 años, quien fue arrastrado por la corriente mientras se bañaba en el río Higüero, cuyas aguas han sido impactadas por las lluvias recientes.

En tanto que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó hoy que dos personas fueron rescatadas con vida en la provincia El Seibo, luego de haber sido arrastradas por la corriente del río Magarín.

Los rescatados son Manuel Castro, de 66 años, y su acompañante, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

Modifican la alerta a San José de Ocoa

Este domingo, el COE modificó el nivel de alerta roja para la provincia San José de Ocoa, la cual pasa ahora a alerta amarilla, debido a las lluvias registradas producto de la activa onda tropical y una vaguada.

El organismo mantiene nueve provincias en alerta amarilla y 14 en verde, ante la posibilidad de inundaciones repentinas urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta amarilla son: Monte Plata, La Altagracia, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San José de Ocoa.

En tanto que se encuentran en alerta verde: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Juan y Pedernales.

El COE señaló que, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el tránsito de una onda tropical sobre el territorio dominicano, junto con la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera, seguirán provocando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias, incluyendo:

Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Peravia, entre otras bajo niveles de alerta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/gdgf-8f9783bf.jpg Una calle del Distrito Nacional inundada por las lluvias que dejó Melissa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Reporte de la situación preliminar

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que, debido a las fuertes lluvias, 16 acueductos resultaron afectados y se encuentran fuera de servicio, lo que ha provocado la suspensión del suministro de agua a unos 118,917 usuarios.

En la provincia Duarte, la Defensa Civil reportó el desbordamiento del río Caño Azul, dejando parcialmente incomunicada a la comunidad de Los Contreras.

En la provincia Montecristi, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos informaron que por el desbordamiento de la cañada La Tripa del Diablo, unas 600 viviendas resultaron anegadas y 105 personas fueron desplazadas hacia casas de familiares y amigos.

Posteriormente, la situación volvió a la normalidad y los afectados regresaron a sus hogares.