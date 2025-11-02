República Dominicana bajo alerta: aguaceros y tormentas eléctricas este domingo

Una calle inundada por las lluvias en Los Prados, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA )

La República Dominicana amaneció este domingo bajo la influencia de una onda tropical y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, condiciones que provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, informó hoy el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El fenómeno, que permanecerá activo hasta el martes 4 de noviembre a las 6:00 de la mañana, afectará especialmente a las provincias:

Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Peravia.

El Indomet explicó que la combinación de ambos sistemas mantendrá las precipitaciones hoy de moderadas a fuertes durante la mañana y parte de la tarde, con posibles inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

Para mañana, tanto la onda tropical como la vaguada comenzarán a alejarse del territorio nacional, dando paso a un ambiente más seco y estable por la influencia de un sistema anticiclónico.

No obstante, en localidades montañosas como Monseñor Nouel, La Vega y Duarte podrían presentarse chubascos aislados por los efectos del viento y el calentamiento diurno.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/clima3-1-c871c72a.jpg Así amaneció este domingo Santo Domingo: con cielo nublado, calles húmedas y ligeras ráfagas de viento debido a las lluvias provocadas por la onda tropical y la vaguada que inciden sobre el país. (SEVERO RIVERA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/whatsapp-image-2025-11-02-at-84335-am-f89e658c.jpeg Calle Los Girasoles inundada por las lluvias, en El Bonito, San Isidro. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

¿Qué se espera para el martes?

El martes se espera un ligero aumento de la humedad debido a la incidencia del viento del este/noreste y a una vaguada en altura, que generará nublados ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas, especialmente en el sureste, noroeste y la cordillera Central.

El Instituto Dominicano de Meteorología mantiene 18 provincias en alerta meteorológica y dos en aviso, entre ellas:

San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana, mientras que Puerto Plata y San José de Ocoa se encuentran bajo aviso preventivo.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 23 grados Celsius como mínima y 31 a 33 como máxima, con un ambiente más fresco en zonas de montaña.

Resumen del pronóstico:

Domingo : Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

: Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Lunes: Condiciones más estables con chubascos aislados en zonas montañosas.

Condiciones más estables con chubascos aislados en zonas montañosas. Martes: Incremento leve de la humedad con lluvias dispersas en la tarde.