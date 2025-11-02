×
República Dominicana bajo alerta: aguaceros y tormentas eléctricas este domingo

El COE mantiene vigentes los niveles de alerta y aviso meteorológico en 18 provincias por riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra

    Expandir imagen
    República Dominicana bajo alerta: aguaceros y tormentas eléctricas este domingo
    Una calle inundada por las lluvias en Los Prados, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

    La República Dominicana amaneció este domingo bajo la influencia de una onda tropical y una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, condiciones que provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, informó hoy el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    El fenómeno, que permanecerá activo hasta el martes 4 de noviembre a las 6:00 de la mañana, afectará especialmente a las provincias:

    • Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Peravia.

    El Indomet explicó que la combinación de ambos sistemas mantendrá las precipitaciones hoy de moderadas a fuertes durante la mañana y parte de la tarde, con posibles inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

    Para mañana, tanto la onda tropical como la vaguada comenzarán a alejarse del territorio nacional, dando paso a un ambiente más seco y estable por la influencia de un sistema anticiclónico.

    No obstante, en localidades montañosas como Monseñor Nouel, La Vega y Duarte podrían presentarse chubascos aislados por los efectos del viento y el calentamiento diurno.

    Expandir imagen
    Así amaneció este domingo Santo Domingo: con cielo nublado, calles húmedas y ligeras ráfagas de viento debido a las lluvias provocadas por la onda tropical y la vaguada que inciden sobre el país.<br>
    Así amaneció este domingo Santo Domingo: con cielo nublado, calles húmedas y ligeras ráfagas de viento debido a las lluvias provocadas por la onda tropical y la vaguada que inciden sobre el país. (SEVERO RIVERA)
    Expandir imagen
    Calle Los Girasoles inundada por las lluvias, en El Bonito, San Isidro.
    Calle Los Girasoles inundada por las lluvias, en El Bonito, San Isidro. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    ¿Qué se espera para el martes?

    El martes se espera un ligero aumento de la humedad debido a la incidencia del viento del este/noreste y a una vaguada en altura, que generará nublados ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas, especialmente en el sureste, noroeste y la cordillera Central.

    El Instituto Dominicano de Meteorología mantiene 18 provincias en alerta meteorológica y dos en aviso, entre ellas:

    • San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana, mientras que Puerto Plata y San José de Ocoa se encuentran bajo aviso preventivo.
    Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 23 grados Celsius como mínima y 31 a 33 como máxima, con un ambiente más fresco en zonas de montaña.

    Resumen del pronóstico:

    •  Domingo: Aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
    •  Lunes: Condiciones más estables con chubascos aislados en zonas montañosas.
    •  Martes: Incremento leve de la humedad con lluvias dispersas en la tarde.
      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.