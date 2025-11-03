Solo cuatro provincias permanecen en alerta verde por posibles chubascos

Las provincias Monte Plata, Peravia, San Cristóbal y Barahona permanecen en alerta verde, debido a la posibilidad de inundaciones repentinas o urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que únicamente las provincias Monte Plata, Peravia, San Cristóbal y Barahona permanecen en alerta verde, debido a la posibilidad de inundaciones repentinas o urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones del tiempo en gran parte del país muestran una notable mejoría, por la influencia de un sistema anticiclónico y la llegada de partículas de polvo sahariano, lo que ha reducido considerablemente la humedad en el ambiente.

Estas condiciones generan un cielo mayormente soleado, aunque no se descartan lluvias aisladas en las zonas bajo alerta. En horas de la tarde y la noche podrían registrarse aguaceros locales y tronadas dispersas en áreas del sureste, suroeste y la Cordillera Central.

"Ambos, estarán limitando las formaciones nubosas y los acumulados de precipitaciones importantes, generando un cielo mayormente soleado en gran parte de la geografía nacional, aunque no podemos descartar algunos chubascos o aguaceros locales sobre las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, entre otras cercanas, por la influencia del viento predominante del este", indica el boletín.

El COE informó además que se descontinúa la alerta verde para las provincias La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, Santo Domingo y San José de Ocoa.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, las pequeñas y frágiles embarcaciones deben permanecer en puerto desde Isla Beata (Pedernales) hasta Playa San Rafael (Barahona) y desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Isla Saona (La Romana), debido a vientos y olas anormales. En el resto del litoral caribeño se recomienda navegar con precaución.

Mientras que en la costa Atlántica, las embarcaciones deben mantenerse en puerto entre Cabo Engaño y Punta Mangles (El Seibo), ya que en el resto de esa zona las condiciones se mantienen normales.