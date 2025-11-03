Barahona, el Distrito Nacional y otras provincias bajo alerta verde por vaguada

Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que muestra las 10 provincias bajo alerta verde por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene a 10 provincias bajo alerta verde ante la posibilidad de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en alerta verde son: Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), este lunes se espera un contenido de humedad debido a una ligera concentración de polvo sahariano, lo que mantendrá un cielo con escasa nubosidad y pocas lluvias significativas durante la mañana.

No obstante, el organismo advirtió que en horas de la tarde y la noche podrían registrarse incrementos nubosos con aguaceros locales y tronadas aisladas en distintas zonas del sureste, suroeste y la Cordillera Central, afectando provincias como San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y algunos municipios del Gran Santo Domingo, especialmente el municipio Santo Domingo Norte.

Vaguada llegará el martes

El Indomet informó que una vaguada en altura se estará acercando al país este martes, lo que provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica desde la madrugada. Se prevé que esto genere chubascos y tronadas aisladas sobre poblados cercanos a la costa Atlántica, extendiéndose luego hacia otras zonas del país.

Durante la tarde, en combinación con el calentamiento diurno, podrían registrarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y el Gran Santo Domingo.

Recomendaciones del COE

El COE exhortó a la población a mantener la precaución ante posibles crecidas e inundaciones, especialmente quienes residen cerca de ríos, arroyos y cañadas.

Asimismo, recomendó a los padres y tutores vigilar a sus hijos para evitar que se bañen o jueguen en zonas de riesgo, y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

A los conductores, se les pidió tomar medidas preventivas ante la posible reducción de visibilidad por lluvias y mantenerse informados a través de los organismos de protección civil: Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el propio COE, a través de los números 809-472-0909, 911 y *462 de la OGTIC.

El organismo reiteró la importancia de seguir los lineamientos de las autoridades y no intentar cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua, ante el riesgo de ser arrastrados por las corrientes.