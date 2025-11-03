Indomet pone fin a las alertas por lluvias: lunes con cielo despejado y leve polvo del Sahara

Este lunes se espera la presencia de ligeras partículas de polvo sahariano. ( UNIVERSIDAD DE ATENAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes el país estará con poco contenido de humedad, producto de una ligera capa de partículas de polvo del Sahara, prevaleciendo un cielo con escasa nubosidad y sin precipitaciones de acumulados significativos, principalmente durante la mañana.

El ambiente de escasas lluvias predominará durante las primeras horas del día, lo que permitirá que se mantenga un clima cálido y soleado en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, se prevé que al final de la tarde y durante la noche, la situación cambie en varias zonas.

Según el informe, al final de la tarde y la noche, se prevén ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales y aisladas tronadas sobre distintas provincias de las regiones; sureste, suroeste y la Cordillera Central, como son: San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y algunos municipios del Gran Santo Domingo, en especial el municipio norte.

En el Distrito Nacional, se espera que el cielo esté mayormente soleado por la mañana, pero hacia la noche se podrían registrar chubascos aislados de corta duración, acompañados de viento moderado.

Las alertas

Sé descontinúan todas las provincias bajo los niveles de aviso y alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Se espera una temperatura la mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.