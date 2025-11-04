El COE descontinúa el nivel de alerta verde por disminución de las lluvias

Juan Manuel Méndez, director del COE, ofrece los detalles de los daños de la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que, debido a la disminución de las lluvias en varias regiones del país, descontinuó el nivel de alerta verde, el cual había sido emitido debido a las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas en cuatro provincias.

Las provincias que estaban en alerta verde son: Monte Plata, Barahona, Peravia y San Cristóbal, donde las condiciones climáticas han mejorado, indica el informe ofrecido por Juan Manuel Méndez, director del COE.

Además, la entidad también comunicó que según el informe marino emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones en las costas del país han mejorado significativamente, lo que permite levantar las restricciones previamente impuestas en ambas costas.

El informe establece que las condiciones marítimas han mejorado tanto en la costa caribeña como en la costa Atlántica, por lo que se descontinúan las advertencias que afectaban a las embarcaciones en estas áreas.

El COE confirmó que, a partir de este momento, todas las costas de la República Dominicana estarán operables para todo tipo de embarcaciones, tanto pequeñas, medianas y grandes.

Las lluvias

El Indomet informó que este martes se esperan condiciones inestables en varias provincias del territorio nacional, por la incidencia de una vaguada, el transporte de humedad generado por el viento del este/noreste y los efectos asociados al ciclo diurno.

Según el informe, en horas de la tarde y primeras de la noche, la combinación de la vaguada con los efectos del ciclo diurno dará lugar a aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serían sobre sobre todo en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa.

También en María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y el Gran Santo Domingo.