×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

El COE descontinúa el nivel de alerta verde por disminución de las lluvias

La entidad también levantó las restricciones en las costas

    Expandir imagen
    El COE descontinúa el nivel de alerta verde por disminución de las lluvias
    Juan Manuel Méndez, director del COE, ofrece los detalles de los daños de la tormenta Melissa. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que, debido a la disminución de las lluvias en varias regiones del país, descontinuó el nivel de alerta verde, el cual había sido emitido debido a las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas en cuatro provincias.

    Las provincias que estaban en alerta verde son: Monte Plata, Barahona, Peravia y San Cristóbal, donde las condiciones climáticas han mejorado, indica el informe ofrecido por Juan Manuel Méndez, director del COE.

    Además, la entidad también comunicó que según el informe marino emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones en las costas del país han mejorado significativamente, lo que permite levantar las restricciones previamente impuestas en ambas costas.

    El informe establece que las condiciones marítimas han mejorado tanto en la costa caribeña como en la costa Atlántica, por lo que se descontinúan las advertencias que afectaban a las embarcaciones en estas áreas.

    El COE confirmó que, a partir de este momento, todas las costas de la República Dominicana estarán operables para todo tipo de embarcaciones, tanto pequeñas, medianas y grandes.

    Las lluvias

    El Indomet informó que este martes se esperan condiciones inestables en varias provincias del territorio nacional, por la incidencia de una vaguada, el transporte de humedad generado por el viento del este/noreste y los efectos asociados al ciclo diurno.

    Según el informe, en horas de la tarde y primeras de la noche, la combinación de la vaguada con los efectos del ciclo diurno dará lugar a aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Estas lluvias serían sobre sobre todo en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa. 

    También en María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y el Gran Santo Domingo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.