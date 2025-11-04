Este martes continúan los aguaceros en varias provincias por efectos de una vaguada

Clima en RD: Este martes, lluvias en el Distrito Nacional por una vaguada. ( SAMIL MATEO/ DARE COLLADO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se esperan condiciones inestables en varias provincias del territorio nacional, debido a la incidencia de una vaguada, el transporte de humedad generado por el viento del este/noreste y los efectos asociados al ciclo diurno.

Según el informe, durante la mañana se prevén chubascos aislados sobre poblados del noreste y el valle del Cibao, mientras que en horas de la tarde y primeras de la noche, la combinación de la vaguada con los efectos del ciclo diurno dará lugar a aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas lluvias serían sobre sobre todo en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal y San José de Ocoa.

También en María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y el Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional

En el caso del Distrito Nacional, se prevé nublado en la tarde con aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Temperaturas

Las temperaturas estarán la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.

Miércoles

Para el miércoles, aunque la vaguada continuará sobre el territorio, sus efectos se verán limitados por una disminución en el contenido de humedad, por tanto, se espera un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones en horas de la mañana.

En tanto que en la tarde, hasta primeras horas de la noche, lluvias sobre: San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, y El Gran Santo Domingo.