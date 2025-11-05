×
Aguaceros dispersos en la tarde en distintas zonas del país por una vaguada

Las temperaturas estarán la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C

    Expandir imagen
    Aguaceros dispersos en la tarde en distintas zonas del país por una vaguada
    Clima en RD: Las temperaturas estarán la mínima estará entre 21 °C y 23 °C. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde la madrugada de este miércoles se han estado registrando precipitaciones, especialmente en poblados del litoral costero Atlántico, como resultado de la interacción entre una vaguada y los campos nubosos de un sistema frontal en proceso de disipación.

    "El frente frío dejará una nueva vaguada al noreste del país durante las primeras horas de la mañana", destacó la entidad en su informe de esta mañana.

    Indicó que durante la tarde y las primeras horas de la noche se esperan aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre localidades de San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón y el Gran Santo Domingo.

    En el caso del Distrito Nacional se prevén nubes dispersas y en la tarde, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento aisladas.

    "Para mañana jueves, la vaguada continuará incidiendo en la madrugada sobre la costa Atlántica, aunque de manera limitada debido al bajo contenido de humedad presente en nuestra masa de aire. En consecuencia, durante las horas matutinas prevalecerá un ambiente mayormente despejado y caluroso en la mayoría de las provincias", destacó.

    Temperaturas

    Las temperaturas estarán la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

    Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales.

