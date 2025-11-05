La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, comunicó este miércoles que el próximo lunes, no laborable por el Día de la Constitución, se van a registrar lluvias en el país.

Indicó que las precipitaciones estarán ocasionadas por la presencia de una vaguada prefrontal, "que va a estar incidiendo en el territorio nacional".

"Ya para el lunes, que es festivo, y la gente quiere saber cómo va a estar el tiempo, sí vamos a tener lluvias producto de una vaguada prefrontal que va a estar incidiendo. O sea, que vamos a iniciar la semana próxima con lluvias, producto de esa vaguada que va a estar incidiendo en el territorio nacional", acotó.

Ceballos ofreció estos datos al participar en una rueda de prensa que realizó el Gobierno en el Palacio Nacional para informar al país sobre el seguimiento al huracán Melissa, que afectó a la nación en octubre cuando todavía era una tormenta.

En la rueda de prensa, el presidente Luis Abinader, anunció la ayuda de 12,000 millones de pesos para los sectores que resultaron afectados por Melissa.

¿Por qué llueve en la tarde y en la noche?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/gloria-ceballos-c6e0e3c9.jpg Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). (FUENTE EXTERNA)

La funcionaria explicó que las lluvias esporádicas que se registran de repente en el país, sobre todo en horas de la tarde y de la noche, "tienen más que ver con eventos de sistemas frontales que no llegan hasta nosotros (país)".

Sobre estos sistemas, subrayó que "se quedan al norte". También dijo que, en la transición de la temporada ciclónica al período frontal, vigente actualmente en el país, "se presentan las vaguadas prefrontales que son las que generan esas lluvias".

Aparte de las lluvias esporádicas que se están registrando, la directora del Indomet dijo que en estos días no habrá grandes precipitaciones.

"Ahora, estos días tenemos prácticamente un receso en cuanto a lluvias significativas se refiere", precisó.

El paso de Melissa en el país

En las dos últimas semanas, el país fue azotado por la tormenta Melissa, fenómeno que permaneció varios días sobre el territorio nacional por la baja velocidad con que se trasladaba. Esto provocó grandes inundaciones, daños en algunas infraestructuras y la agricultura, suspensión de docencia y labores en el sector público y privado.

Todavía el Gobierno evalúa el alcance de los daños del fenómeno, cuyos remanentes, luego de convertirse en huracán en su trayecto a Jamaica y Cuba afectaron al país con intensas lluvias y saturación de los suelos.