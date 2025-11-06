×
Vaguada y efectos locales provocarán aguaceros dispersos en varias localidades

Las lluvias se prevén en varias zonas para la tarde, pero el Distrito Nacional se prevé mayormente despejado

    Expandir imagen
    Vaguada y efectos locales provocarán aguaceros dispersos en varias localidades
    Clima en RD: Distrito Nacional se prevé mayormente despejado. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este jueves continúa presente una vaguada y la influencia del viento del este/sureste, los cuales estarángenerando principalmente en horas de la tarde aguaceros locales sobre distintas provincias de las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

    "Hoy, durante las horas matutinas, prevemos poca nubosidad sobre gran parte del país, solamente observaremos las ocurrencias de algunas precipitaciones intermitentes de corta duración, principalmente sobre distintas provincias del litoral Atlántico y caribeño", destacó.

    En tanto indicó que en la tarde, a pesar de la escasa humedad existente, la interacción del viento del este/sureste con la orografía del territorio dominicano y la incidencia de la vaguada, seguirán desarrollándose incrementos nubosos generadores de lluvias débiles a moderadas por momento, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

    Estas lluvias serían en distintos poblados de San Cristóbal, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Duarte, San José de Ocoa, Santiago, Azua, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Barahona, Pedernales y Valverde, hasta las primeras horas de esta noche.

    En el caso del Distrito Nacional, se prevé un cielo mayormente despejado.

    Agregó que mañana viernes, los efectos locales y la incidencia de la vaguada continuarán presentes generando aguaceros locales con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre diferentes localidades de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias cercanas, principalmente en horas de la tarde.

    Temperaturas

    Las temperaturas estará la mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

