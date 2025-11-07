Viernes mayormente soleado en la República Dominicana

Clima en RD: Viernes mayormente soleado en el país. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este viernes se registrará un ambiente de pocas lluvias y temperaturas calurosas en la mayoría de las provincias.

"Prevalecerá un cielo despejado y con nubes dispersas en las horas matutinas, esperándose solo chubascos ampliamente aislados en áreas costeras del noreste y suroeste del país", indica el informe.

Agregó que, en la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno estarán generando chubascos y tronadas aisladas sobre poblados pertenecientes a las provincias Monte Plata, Hato Mayor, Duarte, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Elías Piña, Dajabón, entre otras áreas.

En tanto que una vaguada seguirá con poco contenido de humedad y se moverá hacia el este, ubicándose sobre Puerto Rico.

Te puede interesar Vaguada y efectos locales provocarán aguaceros dispersos en varias localidades

Temperaturas

En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas. En tanto que las temperaturas a nivel nacional se espera la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Sábado

Para el sábado, una vaguada se acercará al territorio dominicano, generando en las primeras horas del día aguaceros dispersos y tronadas aisladas en poblados de la porción oriental del país y otras áreas pertenecientes a las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

"En la tarde, esta vaguada continuará generando otros aguaceros y tronadas en combinación con el ciclo diurno sobre San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Elías Piña, Dajabón, entre otras áreas", manifestó.

Domingo

El domingo, la vaguada en superficie seguirá moviéndose hacia el oeste, manteniendo las condiciones muy propicias para que desde horas matutinas se produzcan algunos chubascos hacia La Altagracia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega y San Juan.