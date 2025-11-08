Pronostican aguaceros dispersos y tronadas en varias provincias del país por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante este sábado se espera un cielo mayormente soleado en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, la combinación de los efectos locales, la influencia del viento y la incidencia indirecta de una vaguada provocarán chubascos o aguaceros locales en horas de la mañana sobre provincias del litoral caribeño, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia, entre otras zonas cercanas.

Durante la tarde, las precipitaciones se intensificarán y se extenderán hacia otras regiones del país, generando aguaceros dispersos, moderados en ocasiones, acompañados de tronadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones afectarán principalmente a provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Barahona, Santiago Rodríguez y algunos municipios del Gran Santo Domingo, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

En horas de la noche, los aguaceros podrían tornarse de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varios puntos del país.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico prevé mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C, manteniéndose calurosas durante el día y agradables en la madrugada.

Lluvias para domingo y lunes

Para domingo y el lunes feriado, el Indomet advierte que una vaguada incrementará significativamente las lluvias sobre distintas regiones del país.

Se prevén precipitaciones de diversas intensidades y frecuencias, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente el lunes, afectando las provincias La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, San Juan, Barahona, Pedernales, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Elías Piña.

El Indomet recomienda a la población mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y a las alertas que pudieran emitirse, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.