Vaguadas provocarán lluvias este fin de semana en varias provincias del país

El Indomet informó que el domingo la aproximación de una nueva vaguada incrementará las precipitaciones. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este fin de semana estará marcado por la débil incidencia de una vaguada y la cercanía de otra, lo que podría generar lluvias en distintos puntos del país.

Para este sábado no se esperan cambios significativos en las condiciones del tiempo.

No obstante, en zonas de La Altagracia , La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez podrían registrarse chubascos aislados en horas de la mañana.

En la tarde, los efectos locales y la influencia de la vaguada favorecerán algunos aguaceros y tronadas aisladas sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez.

Durante la noche se prevén chubascos aislados hacia sectores del noreste y la costa sur, especialmente en La Altagracia, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo y Barahona.

Nueva vaguada se acercará el domingo

El Indomet adelantó que el domingo la aproximación de una nueva vaguada incrementará las precipitaciones.

Desde la mañana y durante la tarde se observarán aumentos nubosos con lluvias dispersas y posibles tronadas en La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega y San Juan.

En horas de la noche, las lluvias serán más frecuentes e intensas, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, a medida que el fenómeno se desplace hacia el oeste.

Estas precipitaciones serán mayores el lunes, feriado por la Constitución, según adelantó la directora del Indomet, Gloria Ceballos.

El Indomet recomendó mantenerse atentos a los boletines meteorológicos emitidos por el Centro Nacional de Pronóstico.

Las temperaturas

Las temperaturas seguirán entre 21 °C y 23 °C la mínima, y entre 30 °C y 32 °C la máxima.