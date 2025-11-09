Meteorología espera lluvias por vaguada durante este domingo

Clima en RD: República Dominicana experimentará un incremento de lluvias por una vaguada. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada producirá precipitaciones en las próximas 24 a 36 horas, generalmente sobre provincias del sureste, noreste, la Cordillera Central y la costa caribeña.

Según el informe, la nueva vaguada estará incidiendo sobre el territorio nacional, este domingo, provocando un aumento de las precipitaciones, desde el mediodía, en las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y la costa caribeña.

La institución explicó que, se esperan aguaceros, localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente, en el Gran Santo Domingo, y en las provincias San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata.

También en Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Peravia, Azua, Barahona, San Juan y Elías Piña, entre otras cercanas.

Costas

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, que naveguen con precaución, cerca del perímetro costero, y eviten aventurarse mar adentro, debido a la presencia de vientos y olas anormales. Mientras que, en la costa atlántica, las condiciones permanecen estables.

El organismo exhortó a la población, a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas, emitidas a través de sus canales oficiales: indomet.gob.do y @indometrd, en las redes sociales.