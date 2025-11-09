Indomet pronostica lluvias para este lunes y martes por incidencia de una vaguada

Las lluvias irán disminuyendo gradualmente conforme la vaguada se aleje del territorio dominicano. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/KEVIN RIVAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este lunes lluvias de diferentes intensidades en la madrugada con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el litoral caribeño producto de la vaguada que incide en el país.

Informó que estas precipitaciones continuarán presentes durante el transcurso de la mañana, aunque con menor frecuencia e intensidad.

Sin embargo, en la tarde, se concentrarán hacia distintas localidades del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez, entre otras ubicadas en la Cordillera Central, el suroeste, noroeste y la zona fronteriza, disminuyendo gradualmente conforme la vaguada se aleje del territorio dominicano.

Otra vaguada y sistema frontal

Mientras que para el martes, prevé que "la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal", generará aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre distintas localidades de provincias ubicadas en el noroeste, la zona fronteriza, el sureste, norte y la Cordillera Central, desde el mediodía hasta las primeras horas de la noche.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este domingo seis provincias y el Distrito Nacional en alerta verde ante los efectos de una vaguada que incide sobre gran parte del territorio nacional.

Las provincias en alerta son Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Barahona. También al Distrito Nacional.

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil y evitar cruzar ríos o cañadas con alto caudal. También recomendó abstenerse de usar balnearios en las zonas bajo vigilancia.

En la costa caribeña, el oleaje se encuentra deteriorado, principalmente hacia el suroeste, por lo que se sugiere precaución a las embarcaciones pequeñas y medianas.