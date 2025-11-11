El COE descontinúa alertas por lluvias, pero mantiene recomendaciones en la costa caribeña

Un día soleado en Santo Domingo se espera, según Indomet. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó el nivel de alerta verde para siete provincias por la disminución de las lluvias.

La decisión se produjo debido a que según el informe meteorológico para este martes la incidencia de una masa de aire con limitado contenido de humedad mantendrá limitado acumulados de lluvias significativas.

Las provincias que ya no están en alerta verde son: Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona, Distrito Nacional, Monte Plata y Peravia.

De igual forma, en la costa caribeña, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales.

Te puede interesar Pronostican martes mayormente soleado, pero con algunos chubascos en varias provincias

Este martes

Este martes las condiciones climáticas muestran un día soleado con nubes dispersas y algunos chubascos por una débil vaguada asociada a un sistema frontal.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad mantendrá limitado acumulados de lluvias significativas.

En tanto indica que podrían ocurrir chubascos aislados sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez durante las horas matutinas.

"Desde la tarde hasta primeras horas de la noche, la combinación del viento predominante del este con una débil vaguada asociada a un sistema frontal ubicado en la porción oriental de Cuba favorecerá incrementos nubosos ocasionales con algunos chubascos en varias provincias", manifestó.

Estas lluvias serían en lugares como Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y La Altagracia.

"En el resto del país, prevalecerá un ambiente mayormente soleado con nubes dispersas", destacó.

Distrito Nacional

En el caso del Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.

Temperaturas

Las temperaturas estarán la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.