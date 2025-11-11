Pronostican martes mayormente soleado, pero con algunos chubascos en varias provincias

Una mujer se cubre del sol con un periódico mientras camina por una calle durante un día soleado. ( DIAIRO LIBRE/DANIA ACEVEDO/ARCHIVO )

Este martes se espera un día mayormente soleado, con algunas nubes dispersas y lluvias aisladas provocadas por una débil vaguada vinculada a un sistema frontal.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la presencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad reducirá la posibilidad de acumulaciones significativas de lluvia.

Sin embargo, podrían ocurrir chubascos aislados sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez durante las horas matutinas.

"Desde la tarde hasta primeras horas de la noche, la combinación del viento predominante del este con una débil vaguada asociada a un sistema frontal ubicado en la porción oriental de Cuba favorecerá incrementos nubosos ocasionales con algunos chubascos en varias provincias", manifestó.

Estas lluvias serían en lugares como Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y La Altagracia.

"En el resto del país, prevalecerá un ambiente mayormente soleado con nubes dispersas", destacó.

Distrito Nacional

En el caso del Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos después del mediodía con algunos chubascos.

Temperaturas

Las temperaturas estarán la mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Miércoles

Mañana miércoles, desde la madrugada, se prevé la ocurrencia de aguaceros locales y posibles tronadas en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, María Trinidad Sánchez y Samaná, producto del viento del este/noreste que transportará humedad asociada al sistema frontal ubicado en la porción más oriental de Cuba.

En horas de la tarde, las precipitaciones podrían ser moderadas localmente con posibles tronadas, especialmente sobre Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, San Juan, Elías Piña y zonas cercanas. Durante la noche, estas lluvias tenderán a disminuir de manera gradual.