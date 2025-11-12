Este miércoles chubascos dispersos por efectos de vaguada prefrontal y vientos del noreste

Clima en RD: Se esperan chubascos dispersos en República Dominicana hoy por vaguada prefrontal. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante este miércoles, una vaguada prefrontal, ubicada en las cercanías de la costa norte/noroeste del país, junto al viento del noreste, favorecerán la ocurrencia de chubascos en varias provincias del territorio nacional.

La entidad explicó que, en las horas matutinas, se prevén chubascos locales y posibles tronadas sectorizadas sobre El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata, los cuales tenderán a disminuir de manera gradual a medida que avance la mañana.

Asimismo, indicó que, en horas de la tarde, se presentarán chubascos dispersos y posibles tronadas esporádicas, sobre sectores del Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Peravia y otras zonas cercanas, extendiéndose hasta las primeras horas de la noche.

En el Distrito Nacional se prevé soleado con nubes dispersas. Para la tarde, algunos chubascos pasajeros.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa caribeña, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero, y evitar aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales, principalmente hacia el extremo suroeste del país.

En la costa atlántica, el oleaje comenzará a incrementarse paulatinamente mar adentro, a partir de hoy.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas.