Tormenta solar no tendrá efecto en clima de República Dominicana, según Indomet

Uno de los efectos de las tormentas solares son las auroras boreales, pero es inusual que lleguen a la República Dominicana. ( ARCHIVO )

La tormenta solar que impacta desde el martes y este miércoles el campo magnético de la Tierra no tendrá ningún efecto meteorológico sobre la República Dominicana.

Así explicó el predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Juan Carlos de la Rosa, a la vez de indicar que uno de los efectos del fenómeno es la formación de las auroras boreales, considerado como uno de los espectáculos naturales más llamativos del planeta.

Sin embargo, De la Rosa destacó que es inusual que las auroras boreales puedan bajar a esta parte del trópico y que se quedan en el norte.

De hecho, medios internacionales han reportado que la noche de este martes fueron visibles auroras boreales en parte de Estados Unidos y en México, país donde es inusual.

La tormenta solar

Una tormenta solar catalogada como "severa" por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos impactará este miércoles el campo magnético de la Tierra, lo que ha llevado a emitir alertas a operadores de infraestructuras críticas ante posibles efectos en comunicaciones, sistemas eléctricos y satélites.

Las tormentas solares ocurren cuando el Sol expulsa grandes cantidades de plasma y radiación electromagnética hacia el espacio. Si esas partículas cargadas impactan el campo magnético de la Tierra, pueden alterar los sistemas tecnológicos, pero también generan uno de los espectáculos naturales más llamativos del planeta: las auroras boreales.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA elevó el nivel de alerta a ´G4´, el segundo más alto en la escala que mide de ´G1´ (menor) a ´G5´ (extrema), debido a la intensidad del fenómeno geomagnético. Según la entidad, las partículas expulsadas por el Sol alcanzan actualmente el entorno terrestre con una fuerza magnética ocho veces superior a los niveles normales.

Los meteorólogos de la NOAA advirtieron que la actividad podría aumentar hacia las 17:00 GMT, cuando se prevé que llegue la tercera y más enérgica de las tres tormentas solares detectadas.