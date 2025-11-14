Un frente frío provocará lluvias en República Dominicana este viernes y sábado

Imagen que muestra la ubicación del frente frío en color azulal norte del territorio dominicano. ( NASA )

Un sistema frontal, conocido como frente frío, y el viento fresco del este/noreste mantendrán el ambiente favorable, para que se desarrollen nublados con aguaceros este viernes y sábado, especialmente en la tarde hasta primeras horas de la noche, sobre varias regiones.

La temporada frontal en la República Dominicana, conocida por traer el "fríito", es una de las épocas más esperadas del año, ya que el país pasa la mayor parte del tiempo bajo la influencia de altas temperaturas.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este viernes en la tarde, la interacción del viento y la incidencia de un sistema frontal (frente frío) localizado al norte del territorio dominicano darán lugar a desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones.

Estas lluvias serán sobre: Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, , San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, San Juan y Elías Piña, entre otras cercanas. En el caso del Distrito nacional se prevén incrementos nubosos en la tarde con aguaceros o chubascos locales y posibles tronadas.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en las primeras horas de la mañana, en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montaña y valle del interior, debido al viento fresco del este/noreste. Esto significa que desde ya gracias al sistema frontal comienza a notarse una mejoría en las temperaturas en esas zonas.

En el caso de Valle Nuevo, por ejemplo, el pasado miércoles 12 registró una temperatura mínima de 5 °C.

En general, se prevé una temperaturas mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 31 °C y 33 °C.

Sábado

Mañana sábado, desde la madrugada y en las horas matutinas, las condiciones del tiempo seguirán favorables, para la ocurrencia de aguaceros y tronadas aisladas en poblados de la costa Atlántica, producto de los remanentes del sistema frontal y la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera.

"Se pronostica que la interacción de ambos, originaran desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias, tales como: Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y otras aledañas, especialmente durante la tarde con tendencia a disminuir gradualmente en la noche", indicó.

Temporada frontal

Latemporada frontal inicia en noviembre y se extiende hasta abril, mes de transición hacia la temporada de actividad convectiva.

Aunque oficialmente comienza en noviembre, ya desde finales de octubre pueden presentarse frentes fríos.

Los frentes fríos se originan cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Debido a su mayor densidad, el aire frío se introduce por debajo del aire caliente, lo que provoca un descenso en la temperatura, según explica la Comisión Nacional del Agua de México.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) señala que existen tres tipos principales de sistemas frontales: fríos, cálidos y ocluidos. En este caso, el fenómeno que nos ocupa es el de los frentes fríos.