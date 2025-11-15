El COE emite alerta verde para cuatro provincias por lluvias asociadas a una vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a las provincias Samaná, Puerto Plata, Santiago y Monseñor Nouel, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, ante el incremento de las lluvias que se registrará este fin de semana.

La medida fue anunciada tras el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), el cual establece que desde esta mañana se observan nublados generando chubascos aislados en poblados próximos a la costa norte, como resultado de los remanentes nubosos del sistema frontal que ahora actúa como una vaguada sobre el Atlántico, al norte del país.

Según el informe, durante la tarde una vaguada en altura, combinada con el contenido de humedad en la masa de aire, favorecerá incrementos notables de la nubosidad, lo que provocará fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas localidades.

Entre las provincias donde se prevén las condiciones más intensas están Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Azua, San Juan y el Gran Santo Domingo, entre otras cercanas. Se espera que estas precipitaciones disminuyan gradualmente en el transcurso de la noche.

Recomiendan precaución

El COE recordó que la alerta verde se emite conforme al artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, y exhortó a la población de las provincias bajo alerta a mantenerse atentos a las informaciones oficiales, especialmente quienes residen en zonas vulnerables a inundaciones.

Las autoridades recomendaron precaución ante la posibilidad de acumulación de agua en zonas urbanas, aumentos súbitos en caudales de ríos y deslizamientos de tierra en áreas montañosas.