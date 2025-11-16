Temperaturas frescas y lluvias en la tarde marcarán el clima de este domingo

Vista satelital del panorama climatológico en el Caribe, el 16 de noviembre del 2025. ( NOAA )

Para la mañana de este domingo se espera un cielo mayormente soleado, con nubes dispersas y sin precipitaciones relevantes. Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo.

Sin embargo, durante la tarde se prevé incrementos nubosos, acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la influencia de una vaguada en superficie y por los campos nubosos de un sistema frontal, afectando sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, San Cristóbal y la parte norte del Gran Santo Domingo.

Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas frescas

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán agradables en la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior. El Indomet recomienda usar abrigos e ingerir bebidas cálidas. Este ambiente más fresco responde al viento del nor/noreste.

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 23 °C, y las máximas entre 31 y 33 °C.

Pronóstico del lunes y martes

Para este lunes, la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la troposfera limitará los efectos de la vaguada durante las horas matutinas.

En la tarde, la combinación de la orografía, el calentamiento diurno y la misma vaguada favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento aisladas en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y sectores cercanos.

Estas precipitaciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

El martes, el viento del noreste generará lluvias aisladas durante la mañana en los sectores costeros del nordeste y norte del litoral Atlántico, desde La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi y zonas cercanas.

A medida que avance el día, las lluvias podrían extenderse hacia provincias del interior, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y el sureste.

Durante la noche continuará la ocurrencia de lluvias en poblados de la costa Atlántica, debido a la influencia de una nueva vaguada al norte del país sobre aguas del Atlántico, asociada a un débil sistema frontal.