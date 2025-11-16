Las fuertes lluvias registradas ayer en la provincia de Puerto Plata provocaron crecidas y desbordamientos de ríos que afectaron el tránsito en varias comunidades.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a Puerto Plata en alerta verde desde ayer debido a las condiciones generadas por una vaguada que continúa incidiendo en el territorio.

De acuerdo con la Defensa Civil, los aguaceros incrementaron de forma rápida el caudal de varios ríos. Esta situación ocasionó la interrupción temporal del paso vehicular en carreteras y puentes.

Entre los puntos afectados se encuentran los ríos Jacuba, ubicado en la carretera Gran Parada–Yásica, en la zona de Camú, y Los Ciruelos, en el municipio de Montellano. También el sector Higüero, en Altamira.

Las comunidades permanecieron incomunicadas durante varias horas, hasta que los niveles de agua comenzaron a descender.

Además de Puerto Plata, las provincias Samaná, Santiago y Monseñor Nouel también están bajo alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Efectos de un tornado

De manera separada a esta alerta, ayer se registró un tornado en sectores del municipio Mao, provincia Valverde, el cual afectó decenas de viviendas. Este hecho fue reportado previamente por este medio.

La Defensa Civil explicó que "los ríos experimentaron crecidas repentinas que generaron desbordes y el cierre temporal de varias vías en la provincia".

El COE llamó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de emergencia, evitar cruzar ríos y cañadas con altos niveles de agua y seguir las orientaciones oficiales ante posibles crecidas súbitas.