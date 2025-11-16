Clima del lunes: sol en la mañana y lluvia en la tarde por incidencia de una vaguada

Las autoridades pronostican que una vaguada provocará lluvias moderadas en diversos puntos del país. ( ARCHIVO/DL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este lunes que una masa de aire con poco contenido de humedad, producto de la incidencia de una circulación anticiclónica que limitarán la ocurrencia de precipitaciones en las horas matutinas.

Sin embargo, durante la tarde, los efectos locales y una vaguada aumentarán ligeramente la nubosidad para que ocurran aguaceros aislados y posibles tronadas en provincias como: La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y Elías Piña, entre otras áreas.

En cuanto a las temperaturas, estarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y valles del interior, debido al viento fresco del este/noreste.

Lluvias moderadas el martes

Mientras que para el martes, prevé que se acercará una nueva vaguada pre- frontal al territorio nacional que generará aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones hacia las provincias como La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo pronostica incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas.

A medida que avancen las horas del día, estas lluvias podrían extenderse hacia otros sectores de provincias cercanas y del interior, especialmente en la Cordillera Central y el sureste.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a seis las provincias en alerta verde ante posibles inundaciones.

Las provincias en alerta son: La Vega, Santiago, La Altagracia, Monseñor Nouel, Puerto Plata y Samaná.