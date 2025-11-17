El COE descontinúa las provincias en alerta ante la disminución de las lluvias

Vehículos transitan por una calle mojada tras las lluvias. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que descontinuó el nivel de alerta verde para varias provincias del país, tras la disminución de las lluvias reportada por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su boletín más reciente.

En su boletín de las 8:30 de la mañana, el COE dejó sin efecto la alerta que permanecía activa por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones urbanas o repentinas.

Las provincias donde queda levantada la alerta son:

La Vega

Puerto Plata

Santiago

Monseñor Nouel

Samaná

La Altagracia

Lluvias para la tarde

De acuerdo con el Indomet, las horas de la mañana presentarán condiciones mayormente estables, con un cielo soleado y nubes dispersas. Sin embargo, durante la tarde se espera un aumento de la nubosidad debido a efectos locales y a la proximidad de una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal.

Estas condiciones podrían generar aguaceros aislados y posibles tronadas en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y María Trinidad Sánchez, entre otras.

El organismo exhortó a la población a permanecer atenta a los próximos boletines meteorológicos ante la posibilidad de nuevas variaciones en las condiciones del tiempo.