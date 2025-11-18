¡El calor comienza a ceder! Noviembre trae temperaturas más frescas por la noche

Clima en RD: Lluvias dispersas por incidencia de vaguada en el país. ( ARCHIVO )

El territorio dominicano comienza a experimentar un ambiente más agradable debido a la entrada de aire fresco de componente noreste y la incidencia esporádica de sistemas frontales, característicos del mes de noviembre.

No obstante, las temperaturas durante el día se mantendrán ligeramente calurosas, mientras que en la noche y madrugada prevalecerá una sensación más fresca, sobre todo en zonas montañosas y valles.

De acuerdo con el informe meteorológico, las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 23 °C, mientras que las máximas se situarán entre 30 °C y 32 °C.

En el caso de zonas montañosas como Valle Nuevo ya se han estado registrando mínimas de 5 °C.

Según el informe de este martes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones del tiempo favorecerán desde las primeras horas de la mañana la ocurrencia de chubascos aislados y pasajeros, especialmente sobre La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi, esto por la combinación de una vaguada y el flujo de viento del este/noreste.

Para la tarde, la actividad de lluvias aumentará, generando aguaceros dispersos a moderados sobre El Seibo, Hato Mayor, Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez y Valverde, así como en áreas cercanas. Esta actividad de lluvias disminuirá en la noche.

Miércoles vaguada frontal

Mañana miércoles, desde la madrugada y en el transcurso de las horas matutinas, la incidencia de una vaguada frontal al norte del país y el viento predominante del noreste favorecerán las formaciones nubosas con precipitaciones dispersas y aisladas tronadas en poblados de las provincias: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia, entre otras aledañas.

En la tarde hasta las primeras horas de la noche, los nublados acompañados de aguaceros con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento, se concentrarán principalmente en las regiones noreste, sureste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.