Lluvias en varias provincias del país este miércoles por una vaguada

Clima en RD: Vaguada en el país provoca lluvias en provincias de República Dominicana y temperaturas agradables. ( NASA )

Los efectos de una vaguada estarán generando este miércoles aumentos de la humedad e inestabilidad sobre el territorio dominicano, provocando aguaceros hacia provincias del norte, noreste, este y la Cordillera Central.

"Este miércoles, se producirá un incremento de la humedad e inestabilidad sobre nuestra área, debido a los efectos de una vaguada presente en varios niveles de la troposfera", indica el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Por tal razón, se estarán generando aumentos nubosos próximos al mediodía, en el transcurso de la tarde y la noche, acompañados de aguaceros fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento que podrían ser fuertes en ocasiones, principalmente hacia las siguientes provincias.

Estas son: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Juan, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Espaillat, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Te puede interesar ¡El calor comienza a ceder! Noviembre trae temperaturas más frescas por la noche

En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas en horas matutinas con aguaceros locales y tronadas en la tarde.

Jueves

Para mañana jueves, se prevé una disminución del contenido de humedad, debido a la retirada de la vaguada en horas de la tarde.

"No obstante, el viento fresco del noreste y los efectos locales de calentamiento diurno ocasionarán chubascos dispersos con aisladas tronadas desde horas matutinas sobre provincias del litoral Atlántico, el Valle del Cibao, la Cordillera Central y la llanura oriental", indicó.

Temperaturas

El Indomet recuerda que nos encontramos en el mes noviembre, y las temperaturas comienzan a sentirse agradables, por la entrada de aire más fresco de componente noreste y la llegada esporádica de sistemas frontales.

"Durante el día se percibirán ligeramente calurosas, mientras que en la noche y la madrugada se tornarán más frescas, especialmente en zonas de montañas y los valles del interior", agregó.

Las temperaturas estarán la mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.