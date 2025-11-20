Lluvias en distintos puntos del país por efectos de dos vaguadas este jueves

Clima en RD: Indomet informa sobre vaguadas y lluvias aisladas en República Dominicana hoy. ( NOAA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que, dos vaguadas influyen en las condiciones del tiempo, generando en combinación al viento lluvias, aisladas, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del país.

"Desde las primeras horas de la madrugada de hoy, se han registrado lluvias en distintos sectores del litoral costero del Atlántico, afectando provincias como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, entre otros puntos cercanos", destacó.

En horas de la tarde se pronostican chubascos locales, con posibles tronadas y ráfagas de viento, hacia localidades del norte, nordeste, sureste, la Cordillera Central y áreas fronterizas del suroeste.

Estas condiciones obedecen a la incidencia de varias vaguadas y al arrastre del viento; ambas vaguadas comenzarán a retirarse gradualmente, permitiendo la entrada paulatina de aire más seco asociado a un sistema anticiclónico durante la noche.

Oleaje normal

En relación con las condiciones marítimas, la entidad señaló que se mantienen normales en todas las costas del territorio, por lo que no se contemplan restricciones significativas para navegantes y operadores de embarcaciones.

En cuanto a las temperaturas, indicó que, durante el día, se percibirán ligeramente calurosas por la entrada de aire más fresco de componente noreste, mientras que, en la noche y la madrugada, se tornarán más frescas, especialmente en zonas de montañas y los valles del interior.

Viernes

Mañana viernes, antesala del fin de semana, se prevé una atmósfera con más influencia de la circulación anticiclónica, la cual comenzará a limitar los valores de humedad presentes en días anteriores. Esto favorecerá un ambiente mayormente soleado y con mínimas probabilidades de lluvias durante las horas matutinas.

Para la tarde, el viento del noreste transportará algunos campos nubosos que al interactuar con la orografía, podrían provocar chubascos dispersos, en localidades de las regiones norte, nordeste, sureste y en la Cordillera Central.