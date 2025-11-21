Chubascos dispersos en varias provincias este viernes por el viento del noreste

Clima en RD: Chubascos dispersos y temperaturas agradables se esperan en República Dominicana. ( NASA )

Las condiciones del tiempo este viernes estarán dominadas por el viento del noreste que provocará chubascos dispersos y posibles tronadas en varias localidades del país.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante las horas matutinas se presentarán aumentos nubosos ocasionales con chubascos dispersos y posibles tronadas en puntos cercanos al litoral costero del Atlántico.

"En horas de la tarde, hasta las primeras horas de la noche estos chubascos se registrarán en Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo, Azua, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Bahoruco, indica el informe.

En el Distrito Nacional se prevén aumentos nubosos ocasionales con chubascos dispersos en horas de la tarde.

Temperaturas

Durante esta época de finales de otoño y el cercano inicio del invierno, las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante las horas del día, mientras que en la noche y la madrugada se tornarán más agradables y frescas, especialmente en las zonas montañosas y en los valles del interior.

Además, no se descarta la presencia de episodios de neblina. Estas condiciones se deben al ingreso de aire fresco procedente del noreste, asociado al paso ocasional de sistemas frontales.

Sábado

Mañana sábado, durante la madrugada, se mostrarán algunos chubascos en la costa norte, el sureste y el centro del país, producto del arrastre de nubes generado por el viento del noreste.

En cambio, durante el día, se prevé un patrón meteorológico dominado por un sistema de alta presión, el cual favorecerá condiciones mayormente soleadas con nubes aisladas en gran parte del territorio nacional.

Solo podrían ocurrir chubascos débiles y aislados en localidades cercanas a zonas montañosas, tales como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, Bahoruco, Independencia y Barahona, hasta las primeras horas de la noche.