Condiciones de buen tiempo este sábado: cielo soleado y poco nuboso

Indomet pronostica un fin de semana mayormente soleado y con condiciones favorables para actividades al aire libre, con chubascos aislados en zonas del norte y la Cordillera Central. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante este fin de semana predominarán condiciones favorables para realizar actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional.

Una masa de aire con bajo contenido de humedad, junto a la incidencia de un sistema anticiclónico, favorecerá un ambiente mayormente soleado y con poca nubosidad para este sábado.

No obstante, se prevén algunos chubascos matutinos, aislados y de corta duración, sobre provincias del litoral norte y noreste como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor y La Altagracia.

Estas precipitaciones serán producto del arrastre del viento y la influencia de los efectos orográficos.

Durante la tarde, los chubascos podrían concentrarse en zonas cercanas a montañas, especialmente en la Cordillera Central.

Temperaturas agradables y posibles episodios de neblina

En esta época de transición entre finales de otoño y el cercano inicio del invierno, las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día.

Sin embargo, para la noche y la madrugada se espera un ambiente más fresco y agradable, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

Las autoridades meteorológicas tampoco descartan la presencia de episodios de neblina en horas tempranas, producto del ingreso de aire fresco desde el noreste asociado al paso ocasional de sistemas frontales.

Domingo y lunes

Mañana domingo, continuará dominando el sistema de alta presión en varios niveles de la troposfera, manteniendo un cielo mayormente despejado y con nubosidad limitada.

Solo en áreas de la Cordillera Central podrían presentarse chubascos aislados, asociados al viento del noreste y a la orografía de la región.

Para el lunes, el Indomet indica que no se esperan cambios significativos en las condiciones del tiempo. Continuará el predominio del sistema de alta presión, manteniendo un cielo soleado, poco nuboso y sin precipitaciones relevantes en gran parte del territorio nacional.