Las temperaturas agradables continuarán hasta el martes, según Indomet

Clima en RD: Para mañana lunes el organismo anticipa condiciones todavía más estables, con escasas lluvias y predominio de cielo despejado en prácticamente todo el territorio nacional. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo el territorio nacional amaneció bajo la influencia de campos nubosos transportados por el viento del noreste, los cuales han provocado lluvias dispersas en puntos de la costa norte y el Valle del Cibao.

Entre las provincias afectadas desde primeras horas del día figuran Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná y Santiago.

¿Qué condiciones meteorológicas afectan al país este domingo?

De acuerdo con el informe, este patrón de precipitaciones se mantendrá durante la mañana, moviéndose gradualmente hacia otras zonas del país. Sin embargo, después del mediodía se espera una reducción significativa de la nubosidad, con un ambiente mayormente despejado en la mayoría de las provincias.

Las lluvias que puedan presentarse en horas de la tarde serán aisladas y de débil intensidad, concentradas en comunidades de la Cordillera Central y el noreste.

Para mañana lunes el organismo anticipa condiciones todavía más estables, con escasas lluvias y predominio de cielo despejado en prácticamente todo el territorio nacional.

Las precipitaciones que se produzcan serán ocasionales, débiles y pasajeras, principalmente en horas de la madrugada o en la noche, producto del arrastre de nubes desde el Atlántico por el viento del este/noreste.

¿Cómo se prevé el clima para los próximos días en la República Dominicana?

El Indomet destacó que las temperaturas continuarán tornándose agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde no se descartan episodios de neblina. Estas condiciones responden al ingreso de una masa de aire fresco impulsada por vientos del sector este/noreste.

En el Gran Santo Domingo se mantendrán nubes dispersas durante la mayor parte de la jornada, con mínimas entre 20 °C y 22 °C y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Para el martes, el patrón atmosférico será similar: el viento del este/noreste continuará arrastrando humedad ocasional hacia el territorio, generando lluvias débiles y momentáneas en provincias del noreste, sureste y la Cordillera Central.

Santiago, Puerto Plata, Duarte, Constanza, Samaná, La Vega y Monseñor Nouel figuran nuevamente entre las demarcaciones con mayor probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día, aunque el panorama en la tarde y noche será mayormente tranquilo.

En provincias como Peravia, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Azua y La Altagracia predominarán las nubes dispersas.

El informe concluye que el inicio de semana estará marcado por un ambiente fresco, pocas lluvias y estabilidad atmosférica, sin eventos significativos previstos por el momento.