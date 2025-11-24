Ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias este lunes

Clima en RD: Temperaturas estarán agradables por el viento del noreste. ( NASA )

Una atmósfera de reducido contenido de humedad continúa generando un ambiente soleado y de escasas lluvias.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este lunes no se esperan cambios en las condiciones meteorológicas en horas de la mañana y el transcurso de la tarde, prevaleciendo un ambiente soleado, debido a la presencia de una atmosfera de reducida humedad.

En tanto que, desde primeras horas de la noche y la madrugada, el paso de una débil vaguada y los efectos del viento del noreste, provocarán nublados con aguaceros dispersos y aisladas tronadas, hacia localidades de las regiones: norte, noreste, la llanura oriental y la Cordillera Central.

Estas lluvias serían principalmente sobre: Samaná, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hato Mayor, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Temperaturas

Las temperaturas se prevén la mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Las temperaturas permanecen agradables y frescas, especialmente durante la noche y madrugada, en las zonas montañosas y en los valles del interior. Además, no se descarta la presencia de episodios de nieblas y neblinas.

Estas condiciones son por la época del año y al ingreso de aire fresco por el viento del este/noreste.

Martes

Para mañana martes, se prevé un ligero incremento de la humedad e inestabilidad, asociados a los efectos de una débil vaguada en varios niveles de la troposfera y al fortalecimiento del viento del noreste.

Estas condiciones, favorecerán los incrementos nubosos desde horas matutinas acompañados de aguaceros dispersas y aisladas tronadas hacia provincias de las vertientes: norte, noreste, este y centro del país. Entre ellas: Puerto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.