×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima
    | 2 min de lectura

    Ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias este lunes

    Las temperaturas estarán agradables por el viento del noreste

    Expandir imagen
    Ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias este lunes
    Clima en RD: Temperaturas estarán agradables por el viento del noreste. (NASA)

    Una atmósfera de reducido contenido de humedad continúa generando un ambiente soleado y de escasas lluvias.

    Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este lunes no se esperan cambios en las condiciones meteorológicas en horas de la mañana y el transcurso de la tarde, prevaleciendo un ambiente soleado, debido a la presencia de una atmosfera de reducida humedad. 

    En tanto que, desde primeras horas de la noche y la madrugada, el paso de una débil vaguada y los efectos del viento del noreste, provocarán nublados con aguaceros dispersos y aisladas tronadas, hacia localidades de las regiones: norte, noreste, la llanura oriental y la Cordillera Central.

    Estas lluvias serían principalmente sobre: Samaná, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hato Mayor, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

    Temperaturas

    Las temperaturas se prevén la mínima entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

    Las temperaturas permanecen agradables y frescas, especialmente durante la noche y madrugada, en las zonas montañosas y en los valles del interior. Además, no se descarta la presencia de episodios de nieblas y neblinas.

    Estas condiciones son por la época del año y al ingreso de aire fresco por el viento del este/noreste.

    Martes

    Para mañana martes, se prevé un ligero incremento de la humedad e inestabilidad, asociados a los efectos de una débil vaguada en varios niveles de la troposfera y al fortalecimiento del viento del noreste

    Estas condiciones, favorecerán los incrementos nubosos desde horas matutinas acompañados de aguaceros dispersas y aisladas tronadas hacia provincias de las vertientes: norte, noreste, este y centro del país. Entre ellas: Puerto Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.