Sistema anticiclónico limita las lluvias sobre el país este martes

Clima en RD: Este martes, el sistema anticiclónico y chubascos dispersos. ( NASA )

Una circulación anticiclónica limita la humedad sobre el país, mientras siguen refrescándose las temperaturas.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este martes solo se esperan chubascos dispersos, en horas matutinas y vespertinas, por arrastre del viento del noreste y una débil vaguada.

"Amanecemos con la presencia de chubascos dispersos asociados al arrastre del viento del noreste y a la incidencia de una débil vaguada. Estas precipitaciones han estado afectando, y continuarán haciéndolo de manera esporádica, a sectores costeros de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata,", indicó.

Agregó que en horas de la tarde las lluvias persistirán en puntos de Samaná, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel.

"En el resto de las provincias, cualquier chubasco que ocurra será de carácter aislado y poco frecuente. Durante la noche, se pronostica que estas precipitaciones continúen afectando principalmente a las provincias costeras del Atlántico", manifestó.

Temperaturas

El Indomet recordó que estamos en otoño, una estación que en las zonas tropicales se caracteriza por una disminución paulatina de las temperaturas, tornándose más frescas o agradables, especialmente durante las horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana.

"Esta variación responde a varios factores, entre ellos la presencia de noches despejadas, el paso ocasional de frentes fríos, la influencia de sistemas anticiclónicos y, de manera más notable, las condiciones propias de los sistemas montañosos y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas", indicó.