Este miércoles chubascos pasajeros por vaguada y viento del noreste

Este miércoles, República Dominicana tendrá chubascos pasajeros por una vaguada. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica para este miércoles un ambiente con condiciones favorables para chubascos pasajeros debido a la interacción de una vaguada y el viento predominante del este/noreste.

Este fenómeno mantendrá la posibilidad de chubascos dispersos en varias provincias del país, especialmente durante las primeras horas del día y en la tarde-noche.

Desde temprano, se espera la formación de nublados que ocasionarán lluvias pasajeras en varias zonas del noreste, sureste y algunas áreas del Cibao.

Se destacan las provincias de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, donde se prevén chubascos desde muy tempranas horas y durante el transcurso de la mañana.

En las horas vespertinas y en la noche, las lluvias también podrían afectar a localidades de Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, y la capital, Santo Domingo, entre otras.

En el Distrito Nacional, el día comenzará con cielos mayormente soleados, pero se anticipa para la tarde chubascos pasajeros y aislados.

Temperaturas

El viento del este/noreste mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que oscilan entre los 21°C y los 32°C.

"Estamos en otoño, una estación que en las zonas tropicales se caracteriza por una disminución paulatina de las temperaturas, tornándose más frescas o agradables, especialmente durante las horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana. Esta variación responde a varios factores, entre ellos la presencia de noches despejadas, el paso ocasional de frentes fríos, la influencia de sistemas anticiclónicos y, de manera más notable, las condiciones propias de los sistemas montañosos y sus valles, donde pueden presentarse nieblas o neblinas", indicó.